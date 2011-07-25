Киреев не объявляет перерыв - он собирается допросить Тимошенко

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО требует объявить перерыв в заседании Печерского райсуда Киева по рассмотрению дела относительно газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявили адвокаты Александр ПЛАХОТНЮК и Николай СИРІЙ.

Они обосновали свое ходатайство окончанием рабочего дня, поскольку судебное заседание продолжается после 18.00.

Судья Родион КИРЕЕВ отметил, что сейчас должен состояться допрос подсудимой Ю.ТИМОШЕНКО, и о перерыве не может быть и речи.

Адвокаты пытались сделать заявление относительно действий председателя, однако Р.КИРЕЕВ обвинил их в затягивании процесса.