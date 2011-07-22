Слушания в Нью-Йорке по делу «Тимошенко против Фирташа» отложили

Федеральный суд Нью-Йорка перенес на 9 сентября первые статусные слушания по иску экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО против швейцарской компании "РосУкрЭнерго" и ее совладельца Дмитрия ФИРТАША.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил судья Ричард САЛЛИВАН.

Первоначально слушания были назначены на пятницу, 22 июля.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск против Д.ФИРТАША, которого экс-премьер обвинила в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве. Как считает Ю.ТИМОШЕНКО, он повлиял на решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал компанию "Нафтогаз Украины" вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 миллиардов кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 миллиарда кубометров.

Суд Южного округа Нью-Йорка зарегистрировал иск, поданный от Ю.ТИМОШЕНКО как от физического лица, а также от десяти анонимных граждан, что мотивировано их преследованием со стороны официальных структур. Никаких ответных документов со стороны Д.ФИРТАША в судебной базе данных до сих пор нет.

Ю.ТИМОШЕНКО мотивировала юридисдикцию США прецедентами, когда американское правосудие выносит свой вердикт в случае политического и судебного произвола на родине истцов.

"От лица украинского народа позвольте не гражданам США искать правосудия", - говорится в обращении в федеральный суд Южного округа с требованием суда присяжных.

Согласно судебным документам от лица Ю.ТИМОШЕНКО, она и группа лиц преследуются на Украине по политическим мотивам со стороны нынешнего руководства страны из-за "газового конфликта" и передела рынка поставок.

"Газпром" поставлял газ на Украину через швейцарскую RosUkrEnergo по следующей схеме: RosUkrEnergo покупал у "Газпрома"около 60 миллиардов кубометров газа в год, потом на границе России и Украины продавал чуть больше 50 миллиардов кубометров "Нафтогазу", а остальное экспортировал в Европу. Соответственно, "Нафтогаз"платил RosUkrEnergo, а RosUkrEnergo - "Газпрому".

Киев и Москва вели переговоры о поставках газа в Украину и его транзите в Европу в конце декабря 2008 года, однако они закончились ничем. Первые дни 2009 года вошли в историю как период "газового конфликта", когда РФ прекратила поставки газа на Украину из-за отсутствия контракта, а затем и в Европу, так как Киев отбирал для своих нужд определенные объемы направляемого туда топлива. Конфликт завершился подписанием контрактов 19 января в Москве в присутствии премьеров Владимира ПУТИНА и Ю.ТИМОШЕНКО.

После подписания контрактов в январе 2009 года "Газпром"и "Нафтогаз" перешли на работу без посредников - компании RosUkrEnergo, которая впоследствии оспорила право собственности на 11 миллиардов кубометров газа в украинских ПХГ в арбитражном суде Стокгольма.

По утверждению истицы, Д.ФИРТАШ и "ближний круг ЯНУКОВИЧА" проводят газовую политику в личных, а не национальных интересах, подвергая репрессиям своих оппонентов.