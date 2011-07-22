За судом над Тимошенко наблюдает представитель США

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал суда прибыла Ю.ТИМОШЕНКО. Вместе с Ю.ТИМОШЕНКО в судебном заседании принимают участие ее защитники - Николай СЕРЫЙ и Александр ПЛАХОТНЮК.

В зале судебных заседаний также присутствуют народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" и журналисты. Однако не все представители СМИ смогли попасть на судебное заседание, поскольку охрана суда объяснила, что в зале не хватает свободных мест.

За ходом заседания суда также наблюдает представитель Посольства США в Украине.

Во время предыдущего судебного заседания, 18 июля, судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ дал новым защитникам Ю.ТИМОШЕНКО три дня для ознакомления с материалами дела.

В то же время А.ПЛАХОТНЮК и Н.СЕРЫЙ просили два месяца на ознакомление с материалами дела.

В частности, А.ПЛАХОТНЮК обосновал это тем, что он выступает защитником по другим делам и должен выполнять свои обязанности.

Кроме того, оба защитника подчеркивали, что два месяца это нормальный срок для ознакомления с 5 тысячами страниц дела.

Судья Р.КИРЕЕВ, рассмотрев на месте соответствующее ходатайство, принял решение о предоставлении защитникам срока до 22 июля.

Позже адвокаты Ю.ТИМОШЕНКО заявили, что на заседании суда 22 июля планируют заявить новое ходатайство о предоставлении дополнительного времени на ознакомление с материалами уголовного дела по газовым соглашениям 2009 года.

Кроме того, они намерены обратиться с ходатайством в суд с требованием повторного оглашения обвинительного заключения.

По словам Н.СЕРОГО, поскольку во время оглашения обвинительного заключения в зале заседаний Печерского райсуда отсутствовали и обвиняемая, и ее защита, необходимо сверить выступление прокурора с текстом обвинительного заключения, которое передано на ознакомление бывшему премьер-министру и ее адвокатам, привлеченным к процессу 15 июля.