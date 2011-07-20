Луценко готовит еще одну жалобу в Европейский суд

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН заявляет, что Европейский суд по правам человека завершил все процессуальные действия по жалобе его подзащитного относительно незаконности возбуждения уголовного дела, ареста и нарушения его права на защиту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ФОМИН сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"По первому делу урегулирование уже закончено. Было наше требование, было обращение к правительству Украины. Правительство Украины ответило Европейскому суду, и мы дали свои комментарии на ответ правительства Украины. Каких-либо процессуальных действий по жалобе уже не будет", - сказал И.ФОМИН.

По его словам, на основании выполненных процессуальных действий Европейский суд по правам человека должен принять решение. "Я не думаю, что решение будет приниматься в течение полугода. Не могу прогнозировать, но я считаю, что раз уж наша жалоба получила статус приоритетного рассмотрения, то они затягивать не будут. Надеюсь, что в течение максимум двух месяцев мы получим решение Европейского суда по нашему первому требованию", - добавил он.

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что решение Европейского судя будет носить обязательный характер для Печерского районного суда Киева.

"Мы ставили вопрос о незаконности задержания и ареста, а также о нарушении права на защиту. Верховный суд в свое время разъяснил, что нарушение права на защиту является бесспорным основанием для направления дела на дополнительное расследование", - напомнил И.ФОМИН.

По его словам, в настоящее время готовится еще одна жалоба Ю.ЛУЦЕНКО в Европейский суд. "Мы подготовили новое обращение, которое касается нарушения права на справедливый суд. И если будет принято решение Европейского суда и наши требования будут удовлетворены, естественно, в соответствии с законом ни один обвинительный приговор не сможет остаться в законной силе. Этот вопрос должен будет рассматриваться Верховным судом и по нему Верховным судом должны приниматься решения", - резюмировал адвокат Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у его дома в Киеве. Его удерживают в Лукьяновском СИЗО.

23 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела экс-министра внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

В конце мая - начале июня Ю.ЛУЦЕНКО обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой относительно незаконности возбуждения против него в Украине уголовного дела и содержания под стражей, а также нарушения его права на защиту.