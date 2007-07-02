Мороз в Женеве нажаловался на Ющенко

Лидер СПУ, председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ считает, что в Украине неолиберальные силы во главе с Президентом Виктором ЮЩЕНКО противодействуют демократии и Соцпартии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом А.МОРОЗ заявил 29 июня на заседании Совета Социалистического интернационала в Женеве (Швейцария)

В контексте дискуссии по поводу проблем стабильности в мире А.МОРОЗ коснулся вопросов солидарности партий Социнтерна, пропаганды, вклада левоцентристских партий в утверждение принципов и ценностей демократического социализма, обмена опытом, влияния на политику властей в разных государствах.

По мнению лидера СПУ, «это направление особенно важно теперь, когда в некоторых странах социалисты входят во властные коалиции с партиями либеральной направленности и партиями, которые отстаивают основы так называемого, «чистого рынка» за счет социальных преференций - при этом эксплуатируя в лозунгах ценности демократического социализма».

«А.МОРОЗ проинформировал членов Совета Социалистического Интернационала о политической ситуации в Украине, об особенностях противодействия СПУ и демократии в целом со стороны неолиберальных сил, возглавляемых Президентом Украины, использующих антиконституционные методы», – отмечается в сообщении пресс-службы СПУ.