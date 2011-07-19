Луценко - прокурорам: «Мурку» давай!

Судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК, который является председательствующим по делу экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, объявил перерыв в заседании до 10 часов утра 27 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время заседания суда.

В течение сегодняшнего заседания сторона обвинения огласила 118 страниц из почти 300 обвинительного заключения по уголовному делу Ю.ЛУЦЕНКО.

На время закрытия заседания суда прокуроры остановились на 178-й странице. В частности, они остановились на оглашении обвинения Ю.ЛУЦЕНКО в нарушениях при организации празднования годовщин милиции в 2008-2009 годах.

Во время объявления обвинительного заключения сам Ю.ЛУЦЕНКО улыбался и время от времени читал книгу Фазиля ИСКАНДЕРА «Сандро из Чегема».

Слушая обвинение в том, что на празднование годовщин милиции приглашались звезды украинской и российской эстрады, Ю.ЛУЦЕНКО с места сказал: «Еще не всех бандитских артистов заслушали. «Мурку» давай».