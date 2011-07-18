Наливайченко: оппозиция должна вместе бороться за честные выборы

Оппозиция должна совместно бороться за принятие законопроекта об избрании народных депутатов Украины по открытым избирательным спискам.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя встречу оппозиции 12 июля.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, оппозиция должна совместными усилиями отстаивать демократический законопроект о выборах, соавторами которого являются депутаты Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ из «Нашей Украины», Сергей ПОДГОРНЫЙ из БЮТ и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ из Блока Литвина.

«Главное, за что мы боремся сейчас (и что отображено в этом законопроекте), – это открытые избирательные списки, больше того – открытые региональные избирательные списки, которые являются залогом честных выборов и противодействием коррупции», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также подчеркнул, что важно законодательно обеспечить возможность общего представления кандидатур в избирательные комиссии. «Важно, чтобы внепарламентские партии за счет партнеров по оппозиции вошли в избирательные комиссии и действовали там честно и профессионально», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Этот вопрос – один из ключевых, и на следующей встрече (рабочей группы, сформированной 12 июля, – УНИАН) мы будем его детально разрабатывать. Поэтому мы и начали именно сейчас. Если кто-то считает, что можно отсыпаться до зимы, то это неправильно», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».

Он считает, что оппозиция не имеет права проиграть в отстаивании демократического избирательного законодательства. «Парламентаризм как таковой у нас умирает, и люди, которые засели сейчас в парламенте, вообще потеряли ощущение демократических преобразований в государстве. Раздробленность оппозиции, «тушки» и конституционный переворот привели к уничтожению Верховной Рады как таковой. Неужели принятие пенсионной реформы никого ни в чем не убедило? Если проиграем еще и избирательную систему, проект «Украина» можно закрывать», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Именно поэтому, по его мнению, оппозиция должна действовать совместно. «Объединение нужно, и к этому можно будет идти только через координацию усилий, только через действие. Не в структуре искать единства, не вождя дежурного найти, а только через общее дело – через защиту избирательных прав граждан», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 июля состоялась инициированная В.НАЛИВАЙЧЕНКО первая рабочая встреча представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций, с целью защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году.

Участие во встрече приняли представители партии «Наша Украина», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, Всеукраинского объединения «Свобода», Партии Защитников Отчизны, Украинской партии, УРП «Собор», РХП и Украинской социал-демократической партии.

Участники встречи приняли решение сформировать из полномочных представителей этих политических сил межпартийный Комитет защиты честных выборов, а также две рабочие группы.