Наливайченко: оппозиция должна вместе бороться за честные выборы
Иначе проект «Украина» можно закрывать
Оппозиция должна совместно бороться за принятие законопроекта об избрании народных депутатов Украины по открытым избирательным спискам.
Как сообщает пресс-служба партии, об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, комментируя встречу оппозиции 12 июля.
По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, оппозиция должна совместными усилиями отстаивать демократический законопроект о выборах, соавторами которого являются депутаты Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ из «Нашей Украины», Сергей ПОДГОРНЫЙ из БЮТ и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ из Блока Литвина.
«Главное, за что мы боремся сейчас (и что отображено в этом законопроекте), – это открытые избирательные списки, больше того – открытые региональные избирательные списки, которые являются залогом честных выборов и противодействием коррупции», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он также подчеркнул, что важно законодательно обеспечить возможность общего представления кандидатур в избирательные комиссии. «Важно, чтобы внепарламентские партии за счет партнеров по оппозиции вошли в избирательные комиссии и действовали там честно и профессионально», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Этот вопрос – один из ключевых, и на следующей встрече (рабочей группы, сформированной 12 июля, – УНИАН) мы будем его детально разрабатывать. Поэтому мы и начали именно сейчас. Если кто-то считает, что можно отсыпаться до зимы, то это неправильно», - отметил председатель политсовета «Нашей Украины».
Он считает, что оппозиция не имеет права проиграть в отстаивании демократического избирательного законодательства. «Парламентаризм как таковой у нас умирает, и люди, которые засели сейчас в парламенте, вообще потеряли ощущение демократических преобразований в государстве. Раздробленность оппозиции, «тушки» и конституционный переворот привели к уничтожению Верховной Рады как таковой. Неужели принятие пенсионной реформы никого ни в чем не убедило? Если проиграем еще и избирательную систему, проект «Украина» можно закрывать», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Именно поэтому, по его мнению, оппозиция должна действовать совместно. «Объединение нужно, и к этому можно будет идти только через координацию усилий, только через действие. Не в структуре искать единства, не вождя дежурного найти, а только через общее дело – через защиту избирательных прав граждан», - убежден В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 12 июля состоялась инициированная В.НАЛИВАЙЧЕНКО первая рабочая встреча представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций, с целью защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году.
Участие во встрече приняли представители партии «Наша Украина», Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов, Всеукраинского объединения «Свобода», Партии Защитников Отчизны, Украинской партии, УРП «Собор», РХП и Украинской социал-демократической партии.
Участники встречи приняли решение сформировать из полномочных представителей этих политических сил межпартийный Комитет защиты честных выборов, а также две рабочие группы.