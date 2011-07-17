Комиссия сможет проверить любую тюрьму, сославшись на Януковича

В Украине будет создана общественная комиссия при Президенте по предотвращению истязаний.

Об этом правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ сообщила в интервью Радио «Свобода».

По ее словам, на сегодняшний день уже разработан проект указа главы государства о создании специальной общественной комиссии при Президенте Украины относительно предотвращения истязаний.

«Этой комиссии будут предоставлены полномочия и возможности заходить в любое место лишения свободы для того, чтобы проверить состояние соблюдения прав лица, которое содержится в этом месте. Этой комиссии будет предоставлена возможность соответственно предоставлять всему обществу отчет о результатах своей деятельности», - сообщила В.ЛУТКОВСКАЯ.

По ее словам, также комиссия будет иметь возможность предоставлять соответствующие рекомендации Президенту Украины.

В.ЛУТКОВСКАЯ сообщила, что в состав комиссии войдут только представители общественных организаций. «Естественно, что в проекте указа мы не прописывали состав этой комиссии. Но сразу было отмечено, что, во-первых, эта комиссия состоит исключительно из представителей общественных организаций. Там не будет представителей прокуратуры или пенитенциарной системы», - сказала она.

В то же время, по словам В.ЛУТКОВСКОЙ, она предложила собственную кандидатуру на должность исполнительного секретаря комиссии при Президенте по предотвращению истязаний.

«Единственное исключение, которое мы позволили себе сделать, собственно, я позволила себе сделать, поскольку все равно должен быть какой-то аппарат, который будет обеспечивать деятельность этой комиссии. После разговора с представителями правозащитных организаций в проекте указа мы отметили, что исполнительным секретарем этой комиссии будет правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека», - отметила она.

В.ЛУТКОВСКАЯ убежден, что если Президент подпишет указ о создании такой комиссии, то ее работа может стать действенным механизмом для того, чтобы предотвратить истязания.

Как сообщал УНИАН, сопредседатель Харьковской правозащитной группы, член правления Украинского хельсинского союза по правам человека Евгений ЗАХАРОВ заявил, что за последние полтора года ситуация с истязаниями и плохим или жестоким поведением в Украине усугубилась. По данным экспертов, оценочное количество пострадавших от незаконного насилия в милиции в 2010 году составляла 780-790 тысяч человек.

«Это значит, что каждые 40 секунд в милиции происходит акт незаконного насилия. Известно, что в 2010 году в учреждениях милиции погиб 51 человек (в 2009 г. – 23 погибших), а на 20 июня 2011 года уже насчитываются 26 погибших», - констатировал Е.ЗАХАРОВ.