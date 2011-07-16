Янукович напомнил украинцам, с чего начиналась независимость

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к украинскому народу по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как сказано в обращении, размещенном на сайте Президента, «в этом году мы будем отмечать 20-летие принятия Акта провозглашения независимости Украины. Предвестником этого важнейшего в нашей новейшей истории документа стала Декларация о государственном суверенитете Украины.

Это был первый самостоятельный шаг на пути возрождения Украинского государства во второй половине XX века. Декларация определила направления будущего создания государства, право нашего народа на самостоятельность в экономической, военной и международной сферах, ввела самоопределение украинской нации. Документом были заложены фундаменты развития гражданского общества и демократического правового устройства.

Задекларированные более чем два десятилетия тому назад принципы остаются актуальными и сегодня, при проведении реформ, становлении Украины как современного, сильного, европейского государства.

Добра и согласия всем, мира и процветания».