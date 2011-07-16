СМИ: Украина выдворила белорусских дипломатов за шпионаж

Украина выдворила белорусских дипломатов за шпионаж, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Издание напоминает, что ранее в качестве одной из версий конфликта озвучивалась реакция Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО на ответ украинского коллеги Виктора ЯНУКОВИЧА, последовавший за обвинением его во «вшивости».

Позже оказалось, что причина выдворения дипломатов другая. По сведениям ZN.UA, на протяжении последних четырех месяцев из Украины за шпионаж были высланы два военных атташе Республики Беларусь. Примечательно, что между спецслужбами стран СНГ существует договоренность не вести разведывательную деятельность друг против друга, но Минск (впрочем, как и Москва), пишет газета, не придерживается этого соглашения. Например, пользуясь тем, что отдельные несознательные украинские граждане часто провозили через украинско-белорусскую границу незадекларированные блоки сигарет, белорусы активно вербовали украинцев. По этому поводу украинский МИД не раз безрезультатно передавал ноты белорусской стороне.

После решения Киева последовала ответная реакция белорусских властей: из Минска были высланы два украинских военных дипломата - атташе по вопросам обороны и военного атташе. В мире дипломатии действует принцип взаимности, но белорусы вышли за рамки правил, принятых в цивилизованном мире. Как отмечает издание, Минску показалось мало объявить нежелательными персонами украинских военных дипломатов. Белорусской контрразведкой был разыгран «спектакль», который должен был дискредитировать украинских офицеров. И в конце мая последний сотрудник военного атташата Посольства Украины был вынужден в течение 24 часов покинуть территорию Республики Беларусь.

«Зеркало недели. Украина» предполагает, что, судя по поведению Минска и Киева, шпионская история не будет иметь серьезных последствий. Несмотря на отношения двух стран, которые нельзя назвать идеальными, стороны всячески избегают огласки, а это означает, что стороны, несмотря на существующие проблемы, не хотят усугублять конфликт.