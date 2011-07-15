Экс-министр: пророссийская политика власти провалилась

Очередные ограничения на ввоз украинской продукции животного происхождения в Россию и другие страны Таможенного союза свидетельствуют о том, что пророссийская политика действующей власти не дает результатов.

Такое мнение выразил заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, сообщает пресс-служба партии.

«Аппетиты Москвы направлены не на украинское молоко и мясо, а на украинский суверенитет. Фактически Россия поставила украинскую власть перед выбором: или согласиться на ограничение суверенитета, или терпеть ограничения на ввоз продукции в страны Таможенного союза. Можно не сомневаться, что скоро будем иметь то же и по другим товарным группам. Претензии к украинской продукции со стороны Россельхознадзора - это сублимированные претензии России на существование Украинского государства. И не меньше! Речь же идет не о том, что наша животноводческая продукция не удовлетворяет изысканные вкусы российского потребителя. Речь идет о том, что украинская политика не по вкусу российским власть предержащим», - заявил В.ОГРЫЗКО.

По его мнению, украинская власть, наконец, должна честно сказать гражданам, что она ошиблась, взяв курс на удовлетворение российских требований. Следствием этого курса стало возникновение вопросов, на которые даже нынешние власти не готовы сказать «Да». От такой политики нужно решительно отказываться, подчеркнул бывший глава МИД Украины.

В.ОГРЫЗКО считает, что Украина имеет четкую альтернативу Таможенному союзу. «Создание зоны свободной торговли с ЕС позволит вдвое увеличить экспорт украинской продукции в Европу. Европейский рынок привлекателен для нас не только потому, что он физически больше российского, но и потому, что он прогнозируемый, прозрачный, более безопасный с точки зрения политических рисков», - убежден «нашеукраинец».

Как сообщал УНИАН, 13 июля представители национальных ветеринарных органов государств – членов Таможенного союза (РФ, Беларуси и Казахстана) приняли решение временно запретить ввоз продуктов животного происхождения большинства украинских сельхозпредприятий.

14 июля помощник руководителя Россельхознадзора Алексей АЛЕКСЕЕНКО заявил, что украинские мясомолочные предприятия не отвечают требованиям Таможенного союза.