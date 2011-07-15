Адвокат Мельниченко удивлен обращением СБУ в КС

Адвокат экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО удивлен обращением Службы безопасности Украины в Конституционный Суд относительно невозможности обоснования обвинения на доказательствах, полученных незаконно.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Н.НЕДИЛЬКО по поводу обращения СБУ в КС относительно толкованием статьи 62 Конституции Украины.

«Как ни странно, но именно тогда, когда досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении экс-президента Украины КУЧМЫ Л.Д. подходит к своему концу, и «пленки Мельниченко» признаны в качестве доказательств по данному делу, СБУ обратилась в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением (обращением) (четко нельзя установить это представление или обращение) предоставить толкование закрепленного в статье 62 Конституции Украины понятия «доказательств, полученных незаконным путем». Речь идет именно о тех доказательствах, которые получены негласным путем при помощи оперативно-технических средств, то есть вследствие оперативно-технического документирования», - сказал Н.НЕДИЛЬКО.

По его мнению, такое конституционное представление (обращение) СБУ, по меньшей мере, является странным.

«Во-первых, в соответствии с положениями Закона Украины «О Конституционном Суде Украины», СБУ не является как субъектом конституционного представления, так и субъектом конституционного обращения, такими субъектами являются: Президент Украины, народные депутаты Украины, Кабинет Министров Украины, граждане Украины и лица без гражданства», - напомнил Н.НЕДИЛЬКО.

По его словам, во-вторых, четко непонятна мотивация СБУ в необходимости такого обращения (представления), поскольку у других субъектов правоотношений, которые на порядок больше в своей юридической практике применяют положение статьи 62 Конституции Украины, это, в частности органы прокуратуры, суды и адвокатура, не возникает острой необходимости в таком конституционном толковании.

Кроме того, по мнению Н.НЕДИЛЬКО, Конституционный Суд Украины не имеет права по конституционному представлению (обращению) СБУ открывать конституционное производство.

«В-четвертых, правовая позиция СБУ, что видео- и аудиоматериалы, на которых зафиксированы преступления, совершенные без получения предварительного на то соответствующего разрешения прокуратуры и суда, не могут быть признаны надлежащими доказательствами, не в пользу самой СБУ, поскольку в случае удовлетворения такого представления (обращения) Конституционным Судом в пользу СБУ, как последней, так и другим правоохранительным органам, которые имеют право проводить оперативно-технические мероприятия, осложнится легализация полученных аудио- и видеоматериалов, на которых зафиксированы преступления в качестве «законных», то есть надлежащих доказательств. При таких обстоятельствах, придется за каждым необходимой видео- или аудиозаписью оперативному работнику бегать в прокурору и к судье, и только потом их осуществлять, иначе зачем их без такого разрешения делать, если они не могут быть использованы официально, и осуществление их без такого разрешения будет признаваться противоправным», - убежден адвокат.

Также Н.НЕДИЛЬКО считает, что в случае принятия Конституционным Судом Украины правовой позиции СБУ о невозможности обоснования обвинения на доказательствах, полученных незаконно, намного проще будет защищаться от обвинения тем преступникам, преступления которых задокументированы на видео- или аудиоматериалах, на создание которых предварительно не было предоставлено соответствующих разрешений в установленном законом порядке. «Вследствие этого просто увеличится уровень преступности и всё», - сказал адвокат.

«Преступление остается преступлением, независимо от того, каким образом его совершение задокументировано: в законным, или незаконным - за совершение преступления нужно отвечать независимо от законности или незаконности его документирования. Нет такого правового основания - освобождение от наказания за совершение преступления в связи с незаконностью документирования его совершения», - заявил адвокат.

По словам Н.НЕДИЛЬКО, он не верит в то, что обращение СБУ в Конституционный Суд Украины не связано с «пленками Мельниченко» и с расследованием «дела Гонгадзе», поскольку такие «стечения обстоятельств», как правило, СБУ не присущи в силу ее профессиональной деятельности.

Кроме того, адвокат убежден, в СБУ четко осознают правовые последствия удовлетворения Конституционным Судом Украины ее правовой позиции, изложенной в конституционном представлении (обращении) по поводу толкования статьи 62 Конституции Украины. «Такие правовые последствия не в пользу Мельниченко Н.И. - это однозначно. По моему собственному видению, как законодателя, на сегодняшний день дальнейшая судьба «пленок Мельниченко», как доказательств, судьба самого МЕЛЬНИЧЕНКО, как свидетеля, и судьба главных фигурантов «дела Гонгадзе» находится, в известной степени, «в руках» Конституционного Суда Украины. Будем надеяться на объективность и непредвзятость указанного суда в рассмотрении данного вопроса, но вынуждены готовиться к худшему», - подытожил Н.НЕДИЛЬКО.