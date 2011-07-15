Обвинительное заключение Тимошенко занимает 73 страницы

Печерский районный суд г. Киева возобновил после перерыва рассмотрение уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА продолжает зачитывать обвинительное заключение, которое изложено на 73-х страницах.

Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты отсутствуют на заседании суда.

Как сообщал УНИАН, председательствующий в судебном заседании судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ удалил на одно судебное заседание Ю.ТИМОШЕНКО, обвинив в неуважении к суду.

Также судья принял решение о запрещении фото- и видеофиксации, а также видеотрансляции судебных заседаний, поскольку прокурор, которая зачитывает обвинительный приговор, дошла до документов, в которых имеются свидетельства Ю.ТИМОШЕНКО и свидетелей по делу.