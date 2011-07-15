Киреев выгнал адвоката, который просил прилечь его к делу Тимошенко

Из зала судебных заседаний Печерского районного суда Киева удален адвокат Александр ПЛАХОТНЮК, который просил суд приобщить его к участию в заседании суда в качестве защитника экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после возобновления судебного заседания прокурор Лилия ФРОЛОВА пыталась продолжить оглашение обвинительного заключения по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

В это время в зале заседаний появился человек, который просил приобщить его к заседанию в качестве защитника.

Председатель заседания судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ отметил, что защитником Ю.ТИМОШЕНКО является Сергей ВЛАСЕНКО, который сегодня не явился в суд.

В свою очередь, человек, представившийся Александром ПЛАХОТНЮКОМ заявил, что является адвокатом и имеет договор с Ю.ТИМОШЕНКО на предоставление ей правовой помощи.

В ответ Р.КИРЕЕВ заметил, что подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО не заявляла ходатайств о привлечении новых защитников.

«Она пыталась это сделать, но вы не дали ей возможности», - заявил адвокат А.ПЛАХОТНЮК.

После непродолжительного спора Р.КИРЕЕВ принял решение об удалении А.ПЛАХОТНЮКА из зала судебных заседаний.