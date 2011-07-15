Прокурор читает обвинительное заключение при отсутствии Тимошенко
10:50, 15 июля 2011Политика
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Начало судебного следствия
В Печерском райсуде Киева прокурор начал оглашение обвинительного заключения по уголовному делу по обвинению бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий во время подписания газового соглашения с РФ в 2009 году.
Как передает корреспондент УНИАН, оглашение началось сразу после того как экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО была удалена из зала на одно судебное заседание.
Председатель на заседании судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ сделал заявление о завершении подготовительных действий и начале судебного следствия.
Обвинительное заключение зачитывает прокурор Лилия ФРОЛОВА.
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