Прокурор читает обвинительное заключение при отсутствии Тимошенко

В Печерском райсуде Киева прокурор начал оглашение обвинительного заключения по уголовному делу по обвинению бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий во время подписания газового соглашения с РФ в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, оглашение началось сразу после того как экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО была удалена из зала на одно судебное заседание.

Председатель на заседании судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ сделал заявление о завершении подготовительных действий и начале судебного следствия.

Обвинительное заключение зачитывает прокурор Лилия ФРОЛОВА.