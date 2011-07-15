Тимошенко выгнали из зала суда

Председательствующий на судебном заседании судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ удалил на одно судебное заседание экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того как почти 1 час 20 минут судья уговаривал Ю.ТИМОШЕНКО подняться и стоя делать заявление.

«Происходит явное пренебрежение к суду. Всё поведение подсудимой свидетельствует о ее пренебрежении к суду», - заявил Р.КИРЕЕВ.

Это заявление он сделал после того как сторона обвинения также высказалась за удаление Ю.ТИМОШЕНКО из зала судебных заседаний за нарушение законодательства и отказ вставать.

Во время обсуждения вопроса об удалении Ю.ТИМОШЕНКО сама лидер «Батькивщины» не спеша собирала вещи.

Кроме того, во время обсуждения данного вопроса народный депутат Сергей САС заявил, что сторону обвинения должен представлять только один прокурор, а не три.

Р.КИРЕЕВ сделал замечание С.САСУ, однако не выгнал его из зала.

После этого судья принял решение удалить Ю.ТИМОШЕНКО на одно заседание.