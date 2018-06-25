Зачем Ющенко секонд-хенд с плеча Кучмы?

На торжественном заседании по случаю Дня Конституции Президент Украины Виктор Ющенко озвучил концепцию конституционной реформы. Основные четыре положения идеи Ющенко – принятие изменений к Конституции путем всенародного референдума, отказ от неограниченной депутатской неприкосновенности, возможный переход к двухпалатному парламенту и две реформы – административно-территориальная и местного самоуправления – практически один в один дублируют конституционную инициативу экс-Президента Леонида Кучмы образца 1999 – 2000 годов.

Напомним, что тогда премьер-министр Виктор Ющенко категорически возражал против реформы имени Кучмы, приводя красочные аллегории с гробом, в котором упокоится украинская демократия и крышкой, которой она, соответственно, накроется. Надо полагать, что команда нынешнего премьера также выступит категорическими противниками инициативы Президента. И, надо полагать, ударится в изобретение не менее живописных аллегорий… Но это так, лирика.

Значительно интереснее, что же такого произошло за семь лет, что Ющенко на 180 градусов изменил свое отношение к кучмовской идее конституционной реформы? Или все дело в «месте сидения»?

Для начала пройдемся по основным положениям реформы имени Кучмы–Ющенко.

Ограничение или отмена депутатской неприкосновенности

Это, пожалуй, самый безобидный из четырех пунктов. Откровенно популистский: накануне предстоящих перевыборов Верховной Рады Президент, который одновременно является и почетным главой одной из нынешних (и будущих – в этом нет никаких сомнений) парламентских партий, инициирует отказ от привилегии, давно уже превратившейся в «красную тряпку» для рядового избирателя. И вместе с тем практически ничего не меняющий для самих нардепов.

Да, в обществе (не без активной помощи партийных политтехнологов всех мастей) распространено мнение о том, что олигархи и олигархики, мол, в массовом порядке ломятся в депутаты, чтобы получить мандат как универсальный щит против уголовного преследования за воровство, злоупотребления, незаконные приватизации, а порой и подпадающие под более серьезные статьи уголовного кодекса «художества». Вместе с тем, не стоит забывать, что отечественные нувориши и практически приравненные к ним представители партийных верхушек настолько плотно слились с большим бизнесом и, соответственно, с большими деньгами, что вполне могут позволить себе оплачивать армии высококвалифицированных юристов, адвокатов и бухгалтеров. Да и законотворческие функции парламентария также предоставляют широкое поле для маневра. Собственно говоря, участвовать в работе над госбюджетом – значительно проще и выгоднее, чем заниматься нецелевым расходованием средств.

Таким образом, даже полная отмена неприкосновенности и даже для крайне незаконопослушных нардепов в худшем случае будет означать необходимость оплачивать юридическую помощь в ситуации, в которой сегодня можно просто достать мандат…

Ющенко считает, что эта его идея, наряду с «сокращением срока полномочий и численности ВР», «усилит основы парламентаризма». Может быть. Хотя прямой связи между одним и другим, да простит автора Виктор Андреевич, все-таки нет.

Реформа местного самоуправления и административно-территориальная

К сожалению, в суть этой инициативы Президент вдаваться не стал. Но если исходить из опыта Украины, подобное реформирование может проводиться по двум направлениям: выстраивается либо президентская, либо премьерская вертикаль власти.

До сих пор, несмотря на многочисленные попытки реформирования, зависимость местной власти от «центра» не то, чтобы уменьшалась, или увеличивалась, а скорее колебалась относительно некой константы. Хотелось бы, конечно верить, что когда-нибудь в слове самоуправление доминантой станет именно «само», а не «управление»… Однако существующая на данном этапе развития Украины политическая неопределенность, которой свойственно периодически взрываться кризисами власти, не оставляет никаких сомнений в том, что ни Президент, ни премьер не могут себе позволить терять влияние на «самоуправление». И, вполне естественно, реформа не может пойти путем уменьшения зависимости губернаторов, мэров, глав областных и городских советов и прочая и прочая от первых лиц государства. И в этом контексте имеет смысл только одно: какая из команд успеет перехватить инициативу, и соответственно «реформирует» местное самоуправление под себя.

Конституционный референдум

Надо заметить, что это – наиболее спорный вопрос. С одной стороны, сложно не согласиться с Президентом, который утверждает, что «общественное мнение должно стать решающим. Новая редакция Конституции должна быть принята на референдуме уже в ближайшее время. Это – принципиальная позиция». С другой – несмотря на не вызывающий сомнений демократизм такой идеи, – эффективности именно этого способа принятия изменений в Конституцию дифирамбы петь как-то не тянет.

Достаточно будет вспомнить, сколько времени должно пройти с последних президентских (парламентских) выборов, чтобы любой, кого ни спросишь на улице, начал в голос вопить: «Я за него (либо за них) не голосовал!» Собственно, в этом и кроется суть основной (для гражданина, а не для политика) претензии к референдуму. Считать можно и честно, и нечестно. Можно использовать «черный» или «белый» пиар. Можно «покупать» голоса или надеяться исключительно на силу убеждения ораторов от той или иной политсилы.

И что делать с украинским избирателем, склонным не разбираться в сути вопроса, а оценивать качество предвыборной рекламы? Как повлиять на людей, оценивающих программы политсил по принципу «у этого лидера – лицо честное, а тот, сразу видно, – уголовник»? И как объяснить важность момента населению, от выборов к выборам повторяющему «я им поверил, а они меня обманули»?

Фактически референдум с высокой долей вероятности может превратиться в способ внесения в Конституцию изменений, выгодных той стороне, которая сподобится организовать самую «забойную» рекламную кампанию.

Двухпалатный парламент

Опять-таки Ющенко не объяснил, что именно он подразумевает под двухпалатным парламентом. Придется обратиться к опыту стран, где такая система живет и здравствует. К примеру, двухпалатные парламенты существуют в США, Германии, России. Правда, все это – страны с федеративным устройством, что теоретически может вернуть нас к некогда категорически неприемлемой для Ющенко теме федерализации.

Очевидно, в случае Украины тему двухпалатного парламента целесообразно обсуждать в таком контексте: верхняя палата, которая по объему функций значительно превалирует над нижней, избирается по мажоритарной (представительской) схеме, а нижняя – как и сегодня – по партийной. Таким образом, Президент, если сумеет договориться с верхней палатой, получает надежную защиту от политических страстей и обеспечивает себе спокойную жизнь в качестве гаранта Конституции и демократии.

В качестве полигона для демократии используется нижняя палата, которую можно разогнать, если чересчур зарвется. Оппозиция в этих пределах резвится в свое удовольствие. Особо неудобные инициативы блокирует верхняя палата, реализуя классические (по учебнику) функции сдерживания, у Президента даже не возникает необходимости пользоваться правом вето. Тем более объяснять, чем тот или иной законопроект ему не приглянулся.

В случае Украины двухпалатный парламент, очевидно, будет представлен палатой партий (нижней) и палатой олигархов (верхней).

Немного истории

Об идее конституционной реформы подобного толка Украина впервые услышала от Леонида Даниловича в ноябре 1999 года. В декабре 99-го Кучма назначил премьер-министром Виктора Ющенко. И фактически дает поддержанному парламентским большинством чиновнику «карт-бланш» на формирование Кабмина. Ющенко собирает весьма дееспособную команду и начинает целую серию либеральных реформ в экономике. Также в декабре 99-го Юлия Тимошенко становится вице-премьером по ТЭК в правительстве Ющенко и вплотную берется за реформирование энергетической отрасли. Весной 2000-го Кучма подключает целую армию экспертов, юристов, политтехнологов и так далее. Окончательно оформляет свой вариант реформы Конституции. И получает на референдуме подавляющее большинство голосов в поддержку реформы. А осенью 2000 со страной случается «кассетный скандал», и Президенту становится временно не до реформы. В апреле 2001-го Ющенко слетает с поста премьера, присоединяется к акции «Украина без Кучмы», и в скором времени становится лидером оппозиции.

А вот более близкие к сегодняшнему дню события. В августе 2006 года Виктор Янукович при поддержке парламентского большинства стал премьер-министром. На предмет получения неограниченных полномочий по формированию Кабмина Президента ни разу не спрашивал. Фактически Ющенко непрозрачно намекнули, мол, признали ваше право назначить ставленников по президентской квоте – тем и будьте довольны.

В марте 2007-го начинается бегство депутатов из оппозиционных фракций. И Александр Мороз впервые говорит о перспективе формирования конституционного большинства – более 300 нардепов. В апреле Ющенко подписывает два указа о досрочном роспуске Верховной Рады. А в мае появляется «договор трех» о проведении досрочных выборов в парламент 30 октября. Тем не менее очевидно, что досрочные выборы существенных изменений в расстановку политсил в парламенте не внесут. И вот, 27 июня Ющенко реанимирует конституционную реформу Кучмы.

Не то идея настолько хороша... Не то Украина поторопилась урезать полномочия Президента… Но явно видно, что главе государства крайне необходим щит. И он, судя по всему, намерен его получить.

Елена Перегуда