Оппозиция сорвала сессию облсовета

Депутаты оппозиционных фракций в Черновицком областном совете (ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» и «Фронт Змін») сорвали сегодня работу шестой внеочередной сессии Черновицкого областного совета - они не смогли утвердить повестку дня сессии, которая содержала один вопрос – внесение изменений в областной бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции Партии регионов, первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ перед голосованием отметил, что средства в бюджете нужно перераспределить в пользу заведений образования и здравоохранения так, как в последний момент предложила сделать Черновицкая облгосадминистрация. Предложение не нашло поддержки в зале. Руководитель фракции ПР предложил утверждать повестку дня поименно, однако и это предложение было провалено депутатами. (Общий состав совета 104 депутата, во фракции ПР 49 депутатов, с которыми практически в унисон голосует фракция «Нашей Украины» и часть расколотой фракции «Батьківщини», – УНИАН). Для утверждения повестки дня голосов не хватило, и сессия была закрыта.

После этого фракция Партии регионов в областном совете обнародовала через СМИ заявление по поводу срыва сегодняшней внеочередной сессии.

"Сегодня в результате деструктивных действий депутатов от партии «Фронт Змін», ВО «Свобода» и непризнанной части фракции "Батьківщини" не состоялась сессия Черновицкого областного совета, во время которой планировалось внести изменения в бюджет области, в частности увеличить его расходную часть почти на 20 млн. грн. Таким образом, в результате сомнительных политических дивидендов и собственных амбиций "фронтовики", "свободовцы" и деструктивная часть фракции ВО «Батьківщина» проигнорировали интересы жителей Буковины, поскольку возникла угроза невыплаты повышенных зарплат работникам бюджетных учреждений области, и сотни буковинских детей не смогут оздоровиться в лагерях отдыха, потому что так называемые слуги народа из шумной и безответственной оппозиции отобрали у них сотни тысяч гривень», - говорится в переданном УНИАН заявлении.

«Считаем такие действия представителей «Фронта Змін», ВО «Свобода» и деструктивной части ВО "Батьківщина" в областном совете недопустимыми, поскольку они наносят реальный вред сотням тысяч жителей края, территориальной общине Буковины в целом. Жители области не могут быть заложниками политических игрищ местечковых политиканов», - отмечается в документе.

Заявление фракции Партии регионов в областном совете впервые опубликовал официальный сайт Черновицкой ОГА, после этого это заявление также появилось на официальном сайте областного совета.

В то же время, на пресс-конференции председатель фракции «Фронта Змін» Максим БУРБАК объяснил нежелание депутатов Черновицкого облсовета вносить изменения в бюджет тем, что «была нарушена процедура созыва сессии – проект решения не был обнародован за 20 дней до дня проведения сессии».

В свою очередь, фракции «Фронта Змін» ВО «Свобода» и ВО «Батьківщина» в областном совете заявили, что «не хотели принимать участие в нарушении закона», и назвали срыв сессии первой победой оппозиции на Буковине после прихода к власти Партии регионов. «Это не оппозиция сорвала внеочередную сессию областного совета, а партия власти не смогла сессию как следует провести», – добавил лидер фракции «Фронта Змін» в Черновицком областном совете М.БУРБАК.

По его словам, «Фракция «Фронта Змін» и другие оппозиционной фракции не хотели принимать участие в нарушении закона».

«Считаю, что прокуратура имела бы все основания наложить протест на решение этой сессии, ведь она была подготовлена с нарушением действующего законодательства. Оппозиция готова обсуждать все вопросы, которые касаются обеспечения потребностей общества, но с оппозицией нужно договариваться, а не «ломать ее о колено», - добавил он.

«Бюджетники, дети на отдых деньги получат, - убежден лидер «Фронта Змін». – И это можно было предусмотреть при формировании бюджета, а не принимать его в свое время без обсуждения. Поэтому, если школы и медики деньги не получат, будет нести ответственность за это лишь областная государственная администрация».