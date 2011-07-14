Судом над Тимошенко Янукович проиграл свое политическое будущее?

Лидер ГО «Новый Киев», председатель Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК уверен, что режим Президента Виктора ЯНУКОВИЧА уже проиграл суды над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, независимо от того, какими будут приговоры.

Такую точку зрения З.ШКИРЯК высказал в комментарии УНИАН.

«Вся Украина, все мировое сообщество уже окончательно убедились в том, что суд над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО и экс-министром МВД Юрием ЛУЦЕНКО - это откровенная политическая расправа», - сказал З.ШКИРЯК.

По его словам, судьи Родион КИРЕЕВ и Сергей ВОВК, "слепо выполняя приказы своих хозяев с Банковой, уже давно перешли грань разумного".

"Эти чудо-деятели от Фемиды превратили суд в сплошной правовой нигилизм, подкрепленный регулярными системными нарушениями Конституции и законов Украины во время судебных заседаний. Причем делают они это настолько цинично и нагло, что складывается четкое понимание «цены вопроса». Уверен, она велика», - заявил политик.

Лидер «Нового Киева» считает, что власть так перепугана отсутствием реальных доказательств вины обвиняемых, что кроме "продажных судей" использует в процессе вооруженных спецназовцев, которые ежедневно создают фон для запугивания присутствующих.

«За время диктатуры ЯНУКОВИЧА Украина опустилась во всех мировых рейтингах и сегодня находится рядом с Зимбабве или Буркина Фасо. Люди поставлены на грань выживания и долго терпеть этот беспредел на будут. Как бы не изощрялся ЯНУКОВИЧ, он уже проиграл процессы над ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО, независимо от будущих приговоров. Не удалось им запугать людей, не удалось приструнить прессу, не удастся построить здесь Беларусь. А то, что ЯНУКОВИЧ дал команду «сажать» Юлю, еще больше усугубит его политическое будущее и ускорит падение правящего режима. Уверен, что реализация такого сценария поднимет массы людей на Киев», - заявил З.ШКИРЯК.

По его словам, весь цивилизованный мир видит сегодня, что в Украине "тоталитарное, полицейско-прокурорское государство". Он уверен, что жесткая реакция Евросоюза и США, включая определенные дипломатические и экономические санкции относительно чиновников нынешней власти, - не за горами.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что после "ручного" возвращения к Конституции 96-го года власть в стране, по сути, нелегитимна. Это хунта. Поэтому нынешнее судилище выглядит банальным заказным политическим фарсом. Волна «кухонных протестных настроений» очень скоро выльется на улицы. И Восток, и Запад Украины будут едины в одном: ЯНУКОВИЧ и Ко должны уйти», - подытожил З.ШКИРЯК.