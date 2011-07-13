На суточные для челяди Януковича пойдет 165 тысяч

Государственное управление делами потратит 165 тысяч, а не миллионов гривен на командировочные во время визитов президента за границу.

Об этом говорится в обосновании закупки в одного участника, обнародованой на Портале государственных закупок.

"Необходимо закупить услуги относительно наличного обслуживания за КПКВ 0301010 "Организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечения деятельности Президента Украины" (КЕКВ 1134) на общую ориентировочную стоимость 65,000 тыс. гривен в национальной валюте", - сказано в обосновании закупки.

Также закупаются услуги относительно наличного и безналичного обслуживания за КПКВ 0301040 "Визиты Президента Украины за границу" (КЕКВ 1134) на общую ориентировочную стоимость 100,000 тыс. гривен в иностранной валюте.

"В случае участия в проведении государственных мероприятий за пределами Украины членам официальной делегации и сопровождающим лицам накануне мероприятий необходимо выплачивать средства на командировку и осуществление расчетов в иностранной валюте", - сказано в записке председателя Госуправления делами Андрея Кравца.

Средства собираются получить из "Государственного экспортно-импортного банка Украины".

Средства будут предоставлены с июля по декабрь 2011 года.

Ранее украинская правда сообщила, что на командировочные для клерков Банковой выделено 165 миллионов.

Украинская правда