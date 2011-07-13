У Табачника продолжают уверять, что «поступление через Интернет» работает

В системе «Электронное поступление 2011» зарегистрировалось почти 18 тысяч абитуриентов, информирует Министерство образования и науки, молодежи и спорта.

По состоянию на 12 июля, через «Электронное поступление 2011» подано 23 тыс. 18 заявлений для участия в конкурсном отборе для вступления в вузы III-IV уровня аккредитации. Количество поданных заявлений, с учетом внесенных данных в Единую государственную базу данных по вопросам образования, составляет 24 тыс. 201.

Сейчас с заявками для вступления активно работают представители приемных комиссий. Ответ на поданную заявку поступит абитуриенту по указанному при регистрации электронному адресу, отмечается в сообщении министерства.

В Минобразования напоминают, что данные об абитуриентах, которые вузы заносят в систему «Конкурс», автоматически попадают и в систему «Электронное поступление 2011». Вся информация синхронизируется и заносится в Единую государственную базу по вопросам образования.

Заявки через систему "Электронное поступление" начали принимать с 1 июля.