Тимошенко за три дня должна найти нового адвоката

Лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО в течение трех дней должна определиться со своим новым адвокатом вместо Николая ТИТАРЕНКО, который попросил ее отстранить его от выполнения функций адвоката из-за невозможности ознакомиться с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после завершения заседания Печерского райсуда Киева.

«До 15 июля в судебном заседании сделан перерыв, и к этому дню я буду привлекать адвокатов и защитников, которым, надеюсь, в этом судебном рассмотрении дадут не двое суток для ознакомления с 5 тысячами листов уголовного дела, а так, как это составлено традицией и практикой – два месяца для ознакомления с делом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила необходимость предоставления судом достаточного времени для ознакомления с материалами уголовного дела, чтобы квалифицированно выработать стратегию и тактику защиты.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО не стала уточнять фамилии адвокатов, которые будут привлекаться к судебному процессу в дальнейшем.

«Мне закон дает трое суток, и я буду определяться. Сейчас я не готова дать ответ на эти вопросы, потому что я была убеждена, что судья сегодня выполнит свой долг и даст Николаю ТИТАРЕНКО время на ознакомление с делом. Тогда мне не пришлось бы менять защитника», - объяснила она.