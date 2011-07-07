У Януковича обещают разобраться с судами и журналистами

Межведомственная рабочая группа по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов планирует рассмотреть мировой опыт работы представителей СМИ в судах.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Президента, сегодня состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, созданной распоряжением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Участники заседания рассматривали факты из двух писем на имя Президента: от председателя Национального союза журналистов Украины Игоря ЛУБЧЕНКО и главного редактора «Украинской правды» Алены ПРИТУЛЫ. Руководитель межведомственной рабочей группы, пресс-секретарь Президента Украины Дарья ЧЕПАК подчеркнула, что на эти письма уже предоставили официальные ответы правоохранительные ведомства.

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений БЛАЖИВСКИЙ отметил, что по поручению Президента в Генпрокуратуре создана рабочая группа, которая изучает и предоставляет правовые оценки случаев препятствования профессиональной деятельности журналистов.

Е.БЛАЖИВСКИЙ также выразил уверенность в эффективной работе вновь созданной межведомственной рабочей группы. «Факты, требующие рассмотрения в отношении соблюдения прав СМИ, будут рассматриваться с помощью этой рабочей группы. И будут предприниматься меры, чтобы нарушений прав журналистов не было», - отметил он. Замгенпрокурора высказался за целесообразность работы группы над совершенствованием формата отношений правоохранителей и СМИ.

В свою очередь, председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО выразил надежду, что межведомственная группа достигнет в своей работе положительных результатов. «Хорошо, что создана такая группа. Нам нужны будут встречи, где будут обсуждаться «узловые» вопросы», - подчеркнул он.

Юрист Института массовой информации Роман ГОЛОВЕНКО отметил, что потребность в подобной межведомственной рабочей группе существовала давно. «Хотелось, чтобы мы в процессе выходили на «общие рецепты», которые помогут решить эту проблему в будущем», - сказал он.

Представитель в Украине Международной правозащитной организации «Репортеры без границ» Оксана РОМАНЮК предложила, чтобы межведомственная рабочая группа нарабатывала конкретные предложения по работе СМИ. «Хотелось бы, чтобы мы вышли на конкретные механизмы реагирования», - подчеркнула она.

На заседании также говорилось о вчерашних действиях милиции в отношении удаления журналистов из зала заседаний Печерского районного суда Киева. Руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Денис ИВАНЕСКО, в частности, предложил представителю «Репортеров без границ» на одном из заседаний поделиться с членами межведомственной рабочей группы информацией о мировом опыте проведения подобных резонансных судебных процессов.