Прокуроры хотят еще одно дело - за стычку в суде над Тимошенко

Представители прокуратуры в Печерском районном суде, который рассматривает дело по обвинению экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании украинско-российских газовых соглашений, просит председательствующего на заседании судью Родиона КИРЕЕВА выделить в отдельное производство материалы относительно событий, которые происходили сегодня в судебном зале, и направить в прокуратуру для принятия соответствующего решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на судебном заседании заявил один из представителей стороны обвинения.

«Поскольку в зале судебного заседания было проявлено неуважение к суду, что может характеризоваться как вмешательство в деятельность суда, прошу выделить в производство материалы того, что происходило в зале суда, и направить их для принятия решения в органы прокуратуры по территориальности», - сказал представитель прокуратуры.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 16.50 в связи с тем, что судья пошел в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству защитника Ю.ТИМОШЕНКО об отводе судьи.

Как сообщал УНИАН, сегодня судья Печерского суда Р.КИРЕЕВ уже требовал за нарушение порядка удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА. Депутат отказался выходить. После чего парламентарию стало плохо и его забрала «скорая».

Позже в зале суда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и сотрудниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи за нарушение порядка на заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата Евгения СУСЛОВА. Затем в зал суда ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» и силой вывели из него депутата Е.СУСЛОВА, при этом выталкивая журналистов. Позже из зала суда была выведена и Ю.ТИМОШЕНКО.