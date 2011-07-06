Судья грозится вывести Тимошенко из зала суда

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита в очередной раз заявили ходатайство об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА, под председательством которого проходит рассмотрение уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Об этом сообщает сайт Tymoshenko.UA.

"Я хочу сейчас заявить об отводе судьи, который не имеет ни профессионального, ни морального права быть судьей. Вы только что ликвидировали прозрачность и публичность процесса, я уверена, по поручению президента страны. Вы выполняете незаконные поручения", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО во время заседания суда.

В связи с этим экс-премьер предупредила судью об ответственности за принятие несправедливых и неправосудных решений. В ответ на это замечание Р.КИРЕЕВ объявил предупреждение Ю.ТИМОШЕНКО за нарушение разрешенного поведения в суде и пригрозил удалить ее из зала заседания. Присутствующие в зале отреагировали на эту угрозу смехом, сообщает сайт Tymoshenko.UA.

"Вы уже прекратили прямую трансляцию, а теперь вместе с прокурорами хотите запретить мне говорить. Интересный подход к делу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Представители государственного обвинения заявили, что ходатайство Ю.ТИМОШЕНКО об отводе судьи не обосновано и не подлежит удовольствию.

Однако адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай ТИТАРЕНКО во второй раз отметил, что запрещение прямой трансляции судебного процесса не предусмотрено ни одной нормой Уголовно-процессуального кодекса. По его словам, открытость судебного процесса должна быть обеспечена для выполнения конституционных норм, которые являются нормами прямого действия, а также законов Украины "О доступе к публичной информации", "Об информации", "О средствах массовой информации".

Сейчас в судебном процессе объявлен перерыв до 14:00.