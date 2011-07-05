Суд освободил Макаренко и Шепитько из-под стражи

Апелляционный суд города Киева освободил из-под стражи экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО относительно изменения им меры пресечения из взятия под стражу на другую.

А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО были освобождены из-под стражи сразу после объявления судьей решения суда. При этом суд запретил освобожденным оставлять территорию Украины.

Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

Как сообщал УНИАН, бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в якобы неправомерном таможенном оформлении природного газа.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля 2010 года в рамках расследования уголовного дела о причинении вреда Украине по результатам рассмотрения иска “РосУкрЭнерго” к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Данное дело объединено в одно производство вместе с уголовным делом, которое было возбуждено за аналогичные преступления в отношении А.МАКАРЕНКО.

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, которые работали с ними, – Т.ШЕПИТЬКО, Сергею ГОРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.