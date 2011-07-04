Умер последний наследный принц Австро-Венгерской империи

В Германии в понедельник, 4 июля, в возрасте 98 лет скончался последний наследный принц Австро-Венгрии, глава дома Габсбургов - Отто фон ГАБСБУРГ (Otto von Habsburg).

Он умер в своем баварском доме в Пекинге (Pjecking) на Штарнбергском озере в окружении родных и близких: у главы монаршего дома семеро детей и 23 внука.

Отто фон ГАБСБУРГ - старший сын последнего австрийского кайзера Карла I и эрцгерцогини Циты Пармской - родился 20 ноября 1912 года в нижнеавстрийском Райхенау. После распада Австро-Венгерской империи семья была вынуждена покинуть родину и отправилась в ссылку сначала в Швейцарию, а потом на Мадейру, где Карл I умер в 1922 году.

Наследный принц вырос в Испании и Бельгии, сообщает Лента.ру. В середине 30-х защитил диссертацию по политико-социальной тематике в университете Левена (Бельгия). Отто фон ГАБСБУРГ активно боролся против немецких национал-социалистов, пытаясь воспрепятствовать аншлюсу Австрии. Во время Второй мировой войны уехал из Европы в США.

В 50-х годах Отто фон ГАБСБУРГ вместе со своей супругой поселился в Баварии и с тех пор отдал все усилия делу политического объединения Европы. С 1979 по 1999 год являлся депутатом Европарламента от баварской ХСС. До 2004 года на протяжении более тридцати лет занимал пост почетного президента Международного панъевропейского союза.

В 1989 году Отто фон ГАБСБУРГ стал одним из главных инициаторов и организаторов так называемого "Панъевропейского пикника" на австро-венгерской границе, в ходе которого была открыта граница между двумя государствами. Около 600 жителей ГДР воспользовались этой возможностью, чтобы бежать через Венгрию на Запад.

На протяжении без малого 50 лет Отто фон ГАБСБУРГУ был запрещен въезд в Австрию. Австрийские власти сняли запрет лишь в 1966 году после отказа от претензий на престол. Помимо немецкого, Отто фон ГАБСБУРГ имел также австрийское, венгерское и хорватское гражданства.

Теперь главой дома ГАБСБУРГОВ станет его старший сын 50-летний Карл Томас Роберт Мария Франциск Георг Банам Габсбург-Лотринген.