Подписание меморандума Украины и США сорвалось из-за отпуска Азарова?

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН вчера в Вильнюсе не подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки относительно сотрудничества по вопросам ядерной безопасности, как планировалось ранее.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои информированные источники.

Американцы озвучили готовность предоставить Украине компенсационный пакет примерно в 40 млн. долл. за вывоз всего высокообогащенного урана (ВОУ) и уже доставили в Украину определенное количество низкообогащенного урана (НОУ) для Киевского института ядерных исследований, начали мероприятия по усилению технического потенциала Севастопольского университета ядерной энергии и промышленности.

Но еще минувшей зимой поступали отрывочные сведения о том, что американская сторона не хочет фиксировать на бумаге свои обязательства относительно ее участия в строительстве в Харькове современной ядерной установки – источника нейтронов, основанного на подкритической сборке, управляемой электронным ускорителем. Украинская же сторона настаивала на подписании соответствующего документа.

В конце концов, меморандум был подготовлен, согласован сторонами и готов к подписанию. Американская сторона была готова к подписанию документа, но украинский министр иностранных дел прилетел в Вильнюс, не имея достаточных полномочий для подписания меморандума.

Поскольку документ является межправительственным, его подписанию должно было предшествовать принятие соответствующего распоряжения Кабинета министров. По информации ZN.UA, на своем последнем заседании в среду, 29 июня, украинское правительство не рассматривало вопрос о меморандуме с Соединенными Штатами. По имеющейся информации, К.ГРИЩЕНКО направил в Кабмин письмо, в котором говорится о поддержке Президентом проекта данного документа. Однако, как свидетельствуют источники ZN.UA, 30 июня глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ в ответ на запрос К.ГРИЩЕНКО от 24 июня по поводу поездки в Вильнюс и подписания меморандума, начертал резолюцию «Командировка согласована. Текст Меморандума согласовать с премьер-министром Украины». «В настоящее время премьер-министра Николай АЗАРОВ находится в отпуске, а исполняющий его обязанности первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ, судя по всему, брать на себя ответственность за важное государственное решение не хочет», - отмечает ZN.UA.

Кроме того, по данным издания, существует заключение СБУ, свидетельствующее о противоречиях текста меморандума национальным интересам Украины. Причина сопротивления: документ якобы не содержит достаточных обязательств американской стороны о строительстве установки в Харькове. В то же время украинская сторона обязуется вывезти весь оставшийся в Украине высокообогащенный уран.

ZN.UA напоминает что сделать это В.ЯНУКОВИЧ пообещал Президенту Бараку ОБАМЕ до весны 2012 года. Однако новую установку в Харькове они обещают запустить только в 2014 году, и нет никаких гарантий, что это будет сделано после того, как ВОУ вывезут с Украины.

По информации ZN.UA, и Президент, и первый вице-премьер А.КЛЮЕВ, и СБУ настаивают на том, чтобы готовящийся меморандум включал следующие положения. Во-первых, в нем необходимо зафиксировать принцип синхронизации. То есть, вывоз ВОУ должен быть синхронизирован с введением в эксплуатацию источника нейтронов. Во-вторых, документ должен содержать сроки исполнения американцами их обязательств по созданию и вводу в эксплуатацию этой ядерной установки. И, в-третьих, должно присутствовать обязательство предоставить техническую и финансовую поддержку для реализации данного проекта.

По информации издания, на вчерашнем экстренном совещании в Кабмине, на котором председательствовал А.КЛЮЕВ, звучали голоса как в поддержку документа, так и против него. Возражения в основном касались недостаточной детализации. Проект меморандума не описывает последовательности: не ясно, когда, кто, что и кому передает.