Янукович пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности

15:58, 02 июля 2011
Политика
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По случаю Дня независимости Беларуси

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по случаю Дня независимости Беларуси пожелал своему белорусскому коллеге Александру ЛУКАШЕНКО успехов в государственной деятельности.

Об этом говорится в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

"Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу – мира, добра и процветания", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выразил уверенность, что развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества "отвечает интересам наших государств и народов".

 

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