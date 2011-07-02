Янукович пожелал Лукашенко успехов в государственной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по случаю Дня независимости Беларуси пожелал своему белорусскому коллеге Александру ЛУКАШЕНКО успехов в государственной деятельности.

Об этом говорится в приветствии, текст которого размещен на официальном сайте главы Украинского государства.

"Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу – мира, добра и процветания", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выразил уверенность, что развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества "отвечает интересам наших государств и народов".