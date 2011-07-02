ТВі будет транслировать из Страсбурга концерт в поддержку Ходорковского

Во вторник, 5 июля, в 21.30 телеканала ТВі будет транслировать из Страсбурга благотворительный концерт в поддержку российских политических узников Михаила ХОДОРКОВСКОГО и Платона ЛЕБЕДЕВА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе телеканала.

5 июля в большом зале Страсбургского филармонического оркестра Palais de la Musique et des Congrеs состоится концерт «Музыка Свободы», идею которого предложил композитор Арво ПЯРТ.

В концерте примут участие известные музыканты Марта АРГЕРИХ, Евгений КИСИН, Гидон КРЕМЕР, Миша МАЙСКИЙ, Анатолий КОЧЕРГА, Роман КОФМАН.

Цель организаторов концерта - привлечь внимание общества к нарушению прав человека в России, в частности, М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА.

Все средства, полученные от проведения концерта, будут перечислены в адрес детского интерната в поселке Коралловое, который был основан М.ХОДОРКОВСКИМ в 1994 году.

Телеканал ТВі выражает поддержку акции "Музыка Свободы".