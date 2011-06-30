Адвокаты Луценко просят вернуть Пшонке «полуфабрикат»

Адвокаты экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО просят Печерский райсуд Киева вернуть его дело на дополнительное расследование в связи с многочисленными процессуальными нарушениями, которые были допущены следователем Сергеем ВОЙЧЕНКО во время досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в своем ходатайстве адвокаты обращают внимание суда на то, что на досудебном следствии следователь своими действиями лишил Ю.ЛУЦЕНКО права на защиту, в частности, ему не была предоставлена возможность обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела, а также суд вопреки действующим законодательным нормам не рассмотрел ходатайства защиты, которые возникли у нее после ознакомления с материалами дела, чем, в том числе, нарушил решение Печерского райсуда, которым были установлены сроки для ознакомления с делом, и отправил его в суд для рассмотрения по существу.

Адвокат Игорь ФОМИН отметил: «Следователь не только не имел права без рассмотрения ходатайств направлять дело на рассмотрение, но и нарушил решение суда, который установил сроки для ознакомления адвокатами с материалами дела».

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что поддерживает ходатайство своих адвокатов, заметив, что «суд не может оценивать в полной мере тот «товар», выработанный Генпрокуратурой, поскольку он является «полуфабрикатом», а поэтому дело подлежит возвращению на дополнительное расследование в Генпрокуратуру».

Представители прокуратуры заявили, что «в ходе досудебного следствия не было нарушены процессуальные требования, в том числе при рассмотрении жалобы ходатайств, а поэтому в удовлетворении заявленного ходатайства нужно отказать».

Суд вновь удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение по поводу отмеченного ходатайства.