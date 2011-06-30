5 канал и ТВі будут вести прямую телетрансляцию суда над Луценко

Судья Печерского районного суда Киева Сергей ВОВК разрешил «5 каналу» и ТВі вести прямую телетрансляцию судебного заседания по рассмотрению уголовного дела экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство экс-министра о прямой трансляции хода событий в зале судебного заседания.

В слушании дела объявлен 20-минутный перерыв для того, чтобы телевизионщики могли должным образом настроить технику.