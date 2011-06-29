Королевская: Украине нужна революция сознания

Украине нужна революция сознания. Пока каждый не осознает, что права и свободы не только даются Конституцией, но и отстаиваются в любых доступных формах, ничего в Украине не изменится.

Об этом пишет народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в своем блоге на сайте Корреспондент.net.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что «права и свободы — это и есть та самая власть, которая по 5-й статье Конституции принадлежит народу Украины». Народный депутат отмечает, что на протяжении 20 лет власть в Украине принадлежит только узкой группе людей, которые не торопятся делиться властью с народом. Права и свободы граждан сокращаются, в то же время ответственность только добавляется.

«Кто сегодня в наибольшей степени нарушает Конституцию? Это скажет даже ребенок – власть. Большего презрения, игнорирования статей Конституции, глумления над Основным законом, чем от власти никто себе не может позволить. Но ведут они себя как феодалы потому, что мы им позволяем себя так вести», - пишет Н.КОРОЛЕВСКАЯ в блоге, посвященном 15-летию Конституции Украины.

По мнению главы парламентского комитета, любая демократическая власть уважает своих граждан и считается с их мнением. И если граждане осознают свои права и готовы за них бороться, никакая власть не сможет противостоять им.

«Поэтому сегодня не стоит говорить о необходимости изменения Конституции, а стоит говорить о необходимости соблюдения Конституции. Если Конституцию будут соблюдать все, начиная от Президента и заканчивая простым рабочим, то шестнадцатую годовщину Конституции Украины наше общество будет уже встречать как совершеннолетнее, вступающее в возраст осознания своих прав и обязанностей. Но заставить власть соблюдать Конституцию – это наша обязанность, потому что сами они к этому никогда не придут», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.