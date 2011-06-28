Янукович объяснил, почему поддержал идею Конституционной Ассамблеи

Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев по случаю Дня Конституции.

Пятнадцать лет назад парламент принял Основной закон – Конституцию Украинского государства. Был заложен фундамент для развития Украины как суверенной, демократической, социальной и правовой страны, говорится в поздравлении, размещенном на официальном сайте главы государства.

В настоящее время Конституция – главное правовое соглашение украинского народа.

Мы развиваем и совершенствуем Конституцию Украины, чтобы она отвечала современным потребностям общественного развития и учитывала политический опыт нашего государства.

Именно поэтому я поддержал идею создания Конституционной Ассамблеи.

Через новейший конституционный процесс мы предпримем еще один шаг к утверждению принципа верховенства права, защиты свобод человека, к становлению новой демократической политической системы европейского образца.

Поздравляю всех с Днем Конституции Украины. Мира, процветания и добра нашему государству и нашему народу!