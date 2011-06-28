Азаров рассказал, как «незаметно накопил миллион»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ утверждает, что не тратит много денег и практически незаметно накопил на банковском счете миллион гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в программе Tkachenko.ua на канале «1+1».

«Я как-то незаметно, откладывая часть своей зарплаты на своем сберегательном счете, получил почти миллион гривень. А ведь я уже 40 лет, вообще-то говоря, очень высокооплачиваемый и по советским меркам чиновник», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в советское время зарабатывал по 1,5 тысячи рублей в месяц.

«Первую свою машину я купил с 13-й, так называемой, зарплаты, квартальной премии и обычной зарплаты. То есть, 5,6 тысяч за автомобиль «Жигули» я без всякой сберкнижки сразу же заплатил», - отметил премьер.

Он также сообщил, что не живет в квартире в центре столицы. «Я там ни разу не ночевал. Я с 1996 года живу в Конча-Заспе на государственной даче. Сначала это был очень маленький деревянный домик. Потом меня Президент КУЧМА переселил в более-менее приличный дом. И вот я с тех пор там живу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в декларации о доходах за 2010 год Н.АЗАРОВ, указал, что сумма принадлежащих ему денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях составляет 786 тыс. грн., членов его семьи – 142 тыс. грн.

Совокупный доход премьера за 2010 год составил 486 тыс. 969 грн. 70 коп., из которых зарплата – 446 тыс. 169 грн. 70 коп.

Согласно декларации, в собственности Н.АЗАРОВА находится земельный участок площадью 3 тыс. 998 кв. м, жилой дом площадью 594 кв. м, квартира – 190 кв. м и гараж 40 кв. м. У Н.АЗАРОВА в собственности находится автомобиль Lexus RX с объемом двигателя 3300 см.куб.

Декларация датирована 30 марта 2011 года. В декларации указано место проживания Н.АЗАРОВ - Киев, ул. Владимирская, 20 (1-А), кв. 16.