Политолог: казус Тимошенко разрушает стереотип

Председатель правления Института украинской политики Константин БОНДАРЕНКО считает, что европейские политики, глядя на Украину «сквозь ту призму, которую им подсовывают отдельные оппозиционные политики», мешают реализации ее амбициозных планов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Берлине во время встречи с представителями немецких средств массовой информации.

В частности, отвечая на вопрос о нынешней ситуации в Украине и заявлениях отдельных европейских - в том числе и немецких - политиков о проблемах демократии в Украине, политолог отметил: «Я знаком с подобными заявлениями и понимаю, что они делаются или из-за искреннего желания помочь Украине, или же из-за желания помочь Юлии ТИМОШЕНКО, с которой многих немецких политиков связывают давние дружеские и деловые отношения. Хотя ставить знак равенства между ТИМОШЕНКО и демократией - большое преувеличение».

По словам политолога, «Ю.ТИМОШЕНКО по своей сути не является демократическим политиком. Она лишь использует демократические лозунги в своей политической риторике. К сожалению, в 2010 году Украина не имела противостояния между «демократами» и «недемократами» - демократия в Украине должна вызреть в результате внутренних социальных процессов».

Как отметил К.БОНДАРЕНКО, «недавно в Брюсселе мой коллега во время круглого стола сказал, что, в принципе, демократия может быть связана с громадным уровнем коррупции. Пример - афинская демократия времен Перикла. Я бы еще добавил украинскую демократию времен ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО. Но это ли - путь в Европу? Такие ли стандарты демократии исповедует Европа?».

По мнению эксперта, нынешний суд над Ю.ТИМОШЕНКО – «это не столько суд над бывшим премьер-министром, это - попытка предпринять первый шаг в направлении очищения общества от коррупционного прошлого».

«Это - прецедент: раньше в Украине политиков не судили за совершенные ими дела. Действовал принцип «рука руку моет» или «ворон ворону глаз не выклюет». Сейчас создается прецедент, на основе которого любой из нынешних политиков будет чувствовать свою ответственность за сделанное, поскольку казус ТИМОШЕНКО разрушает стереотип безнаказанности и всепрощення. Принцип «Победителей не судят» больше не действует, потому что сегодняшние победители завтра могут быть побежденными», - заявил К.БОНДАРЕНКО.

Резюмируя сказанное, он отметил: «Сегодня Украина стоит перед тремя важными задачами. Во-первых - это реформы и модернизация общества. Во-вторых - это попытка оторваться от цивилизационной прикованности к России и предпринять решительный шаг в сторону Европы. В-третьих - это попытка преодолеть коррупцию».

«Все задачи - громадного веса. И немецкие политики, которые сегодня пытаются цепляться к пустяковым моментам, обращая внимание на частные случаи, а не рассматривая ситуацию в целом, более того - глядя на Украину сквозь ту призму, которую им подсовывают отдельные оппозиционные политики в Украине, не дают реализоваться амбициозным планам и проектам, которые жизненно необходимы Украине», - утверждает политолог.

«Да, - сказал К.БОНДАРЕНКО, - можно днями и по ночами твердить о несовершенстве украинского правосудия и при этом откровенно давить на суд. Можно говорить об отсутствии демократии и поддерживать тех, кто является демократом лишь на словах. И что мы получим в итоге? Европа своими руками оттолкнет Украину, усилит Россию, поставит точку на украинских европейских перспективах, позволит Украине и дальше развиваться как обществу тотальной коррупции и отсталости. Это ли желаемый результат?».

По его мнению, «в Украине нужно защищать не конкретного человека – даже такого очаровательного, как Юлия ТИМОШЕНКО, - а принципы и перспективы».