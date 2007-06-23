«Наша Украина» в ВР следующего созыва будет инициировать принятие закона о защите чести и достоинства Президента

Киев. 23 июня. УНИАН. «Наша Украина» в Верховной Раде следующего созыва будет инициировать принятие закона о защите чести и достоинства Президента Украины, за которого выступают миллионы украинцев.

Об этом заявил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО во время пребывания на Прикарпатье, передает пресс-служба «Нашей Украины».

«Наша Украина» никогда не откажется от украинских ценностей, в частности и по тем вопросам, которые непосредственно близки вам. УПА должна быть признана борцами за свободу Украины», - подчеркнул В.КИРИЛЕНКО, обращаясь к иванофранковцам. Он также напомнил, что в программе партии «четко записано, что государственным языком должен быть только украинский».