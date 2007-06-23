Кириленко: из депутатов Нашей Украины - надёжных 20-30, плюс Кличко на подходе

«Наша Украина» будет считать честью видеть Виталия КЛИЧКО в своем избирательном списке.

Такое мнение во время встречи с общиной Калуша Ивано-Франковской области высказал лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО, передает пресс-служба «Нашей Украины».

«В нашем списке больше никогда не будет изменников. Позавчера я имел беседу с КЛИЧКО и, если он согласится идти в большую политику, «Наша Украина» считать честью видеть его в своем списке», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, «во фракции «Наша Украина» в Верховной Раде пятого созыва сформировался надежный костяк из 20-30-ти депутатов». «Что касается других, мы будем смотреть, кому лучше заниматься бизнесом, а кому политикой», - добавил В.КИРИЛЕНКО.

«Мы будем идти к людям, общаться, будем предпринимать честные открытые шаги. И тогда, я убежден, люди нас поймут и нам поверят», - сказал он.