Перевозчики отказываются везти сторонников Тимошенко в Киев

Черновицкие перевозчики отказываются принимать централизованные заказы на поездку в Киев на 24 июня для участия граждан в акции поддержки лидера «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, об этом заявил и.о. председателя Черновицкой областной организации партии «Батькивщина» Иван МУНТЯН.

По его словам, в Киев собираются отправиться около тысячи буковинцев, чтобы поддержать лидера оппозиционной партии. «Заказать единый транспорт мы не можем, потому что перевозчики отказываются нас везти, когда слышат, что мы едем в Киев на митинг в поддержку ТИМОШЕНКО», - сказал И.МУНТЯН. По его информации, перевозчикам запрещают везти митингующих в столицу, угрожая отобрать лицензии и другими способами «усложнить жизнь».

«Черновицкие журналисты попробовали заказать такую поездку. Когда перевозчик, который сначала отнесся к заказу с энтузиазмом, узнал цель поездки, сказал, что свободных мест нет ни на сегодня, ни на завтра», - сообщил председатель областной парторганизации.

И.МУНТЯН отметил, что из-за отказа перевозчиков часть людей поедет собственным транспортом, части поездку организуют районные парторганизации.

Также, по сообщению пресс-службы партии, на основных автомобильных магистралях Украины, которые идут из областных центров в Киев, милиция начала усиленные мероприятия по патрулированию и плотной проверке автобусов и микроавтобусов, следующих в столицу.

«Цель – выискивать, вылавливать и поворачивать назад группы граждан, которые со всей Украины едут на мирный митинг поддержки Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в сообщении.

Также, по сообщениям львовской «Батькивщины», местные перевозчики массово отказываются предоставлять в аренду автобусы для желающих поехать в Киев, потому что “не хотят иметь проблем” с запугавшими их властью и силовыми органами.