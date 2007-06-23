У Мороза решили, что Тимошенко годится в союзники

БЮТ подготовил проект Конституции, предполагающий введение в Украине парламентской формы правления.

Об этом заявил народный депутат, член фракции СПУ Ярослав Мендусь газете "Товарищ", сообщает в субботу пресс-служба Соцпартии.

"Если еще недавно БЮТ выступал против осуществления политреформы, то сейчас, насколько мне известно из личного общения с руководителями этой политической силы, они подготовили проект Конституции, которая предполагает введение в стране парламентской формы правления", - отметил он.

По мнению депутата, "это закономерный итог длительного поиска политиками и юристами блока Тимошенко варианта, который мог бы гарантировать Украине демократический вектор развития".

"Правда, к пониманию этого бютовцы пришли с запозданием. Хотя, как говорят в Украине, лучше позже, чем никогда. Думаю, мы будем иметь союзника в лице БЮТ", - подчеркнул народный депутат.

"Неизменной остается и задекларированная позиция Партии регионов, коммунистов. В общем, у нас в активе весь политикум Украины - за исключением тех партий, которые связывают свое политическое бедующее исключительно с перспективами Ющенко", - говорит депутат.

Украинская правда