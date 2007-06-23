Инфаркт Цушко мог спровоцировать яд?

Врач-консультант Василия ЦУШКО Илья ЕМЕЦ не исключает, что инфаркт министра внутренних дел мог быть спровоцирован отравляющими веществами.

Об этом врач заявил в интервью «Киевскому телеграфу».

В то же время И.ЕМЕЦ указал, что в настоящее время подтвердить или опровергнуть данную версию невозможно.

«Исключить или подтвердить отравление можно было только в первые часы, взяв анализы крови и мочи, проверив их на наличие тех агентов, которые не должны встречаться в организме человека. Этого сделано не было. Поэтому сейчас делать подобные выводы уже поздно» – отметил врач.

И.ЕМЕЦ отметил также, что состояние министра МВД после операции удовлетворительное и в ближайшее время он может вернуться на свою должность.

«Организм у Василия Петровича (В.ЦУШКО – УНИАН) достаточно молодой, и мне как специалисту кажется, что этот человек в ближайшее время сможет заниматься самым тяжелым трудом. В.ЦУШКО абсолютно здоров для того, чтобы продолжить работать на своей должности», – отметил И.ЕМЕЦ.

Как сообщал УНИАН, сегодня исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Михаил КОРНИЕНКО заявил, что дату возвращения министра МВД Украины В.ЦУШКО могут определить только врачи.

«Сказать сложно. Он сейчас находится на реабилитации, и об этом сроке (имеется в виду возвращение – УНИАН) знают только врачи», - сказал М.КОРНИЕНКО.

Он также заметил, что если министр МВД находится «в реабилитационном периоде, значит речь идет о его выздоровлении».

Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был доставлен в немецкую клинику.

1 июня В.ЦУШКО прооперировали.

В тот же день народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента. По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

Адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая также заявляла, что болезнь министра внутренних дел В.ЦУШКО вызвана отравлением. По ее словам, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет”.