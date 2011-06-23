Оппозиционеры рассказали о политических преследованиях еврокомиссару

Вчера народные депутаты от оппозиционных фракций «БЮТ-Батькивщина» и НУНС - Владимир АРЬЕВ, Александр СОЧКА, Элина ШИШКИНА и Олесь ДОНИЙ – встретились в Страсбурге с Комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН народный депутат Александр СОЧКА.

По его словам, депутаты поинформировали Комиссара о политических преследованиях в Украине лидеров оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО, нарушения прав человека, а также о других фактах выборочного преследования общественных активистов.

Оппозиционеры также поинформировали Т.ХАММАРБЕРГА относительно фактов нарушения свободы слова в Украине и лишения лицензий отдельных телеканалов.

А.СОЧКА сообщил, что депутаты передали Комиссару Совета Европы по правам человека обращение о политических преследованиях в Украине, подписанное общественными деятелями, правозащитниками, художниками, политиками из Украины и других стран Европы.

«Томас ХАММАРБЕРГ заявил во время встречи, что внимательно отслеживает и мониторит ситуацию в Украине и сообщил о намерении посетить Украину в ноябре», - сказал А.СОЧКА.