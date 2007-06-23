Глава Верховного суда: такого откровенного давления не было никогда

Председатель Верховного суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет о беспрецедентном давлении на суды.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели”.

«Такого откровенного давления, такого грубого, нахального вмешательства в деятельность судов, как теперь, не было никогда», - заявил В.ОНОПЕНКО.

Он отметил, что раньше давили и вмешивались в деятельность судов отдельных должностные лица, теперь «это вышло на нормативный уровень, осуществляется целыми государственными институциями» и даже «в известной мере приобрело статус официальной политики со стороны отдельных государственных институций».

В.ОНОПЕНКО раскритиковал принятый Верховной Радой закон, которым право назначать и освобождать председателей судов и их заместителей, которого недавно лишили Президента, предоставлено Высшему совету юстиции.

«Я понимаю, что кому-то очень хочется, так сказать, не кием, то палкой прибрать к рукам назначения судей на админдолжности. Чьи это руки и что они могут творить с судами и судьями - также известно. Но и закон прямо противоречит положением статей 8, 19, 131 Конституции Украины, которая не относит к полномочиям Высшего совета юстиции решение вопросов назначения судей на административные должности в судах общей юрисдикции и их освобождения от этих должностей», - отметил он, добавив, что этот факт неоднократно подтвержден Конституционным Судом.

Кроме того, обратил внимание В.ОНОПЕНКО, этот закон создает дополнительные предпосылки для «сплошного вмешательства и сплошной зависимости глав судов от прокуратуры, адвокатуры, исполнительной и законодательной власти», представители которых входят в состав Высшего совета юстиции.

«По этому закону, председатель суда или его заместитель назначаются Высшим советом юстиции по предоставлению члена Высшего совета юстиции. Выходит, что по предоставлению работника прокуратуры (генерального прокурора, его двух заместителей, которые являются сегодня членами Высшего совета юстиции) назначаются председатель суда или заместитель председателя суда. Прокурор является субъектом процесса - о какой независимости судей можно говорить?», - отметил он.

Председатель Верховного суда предупредил депутатов Верховной Рады, которые давят на судей, прикрываясь правом обращаться в органы или к должностным лицам: «это право народного депутата не распространяется на вопросы, связанные с осуществлением правосудия в конкретных делах. На этот счет есть соответствующее решение Конституционного Суда, постановленное еще в 1999 г., в котором однозначно указано, что депутат не имеет права обращаться с требованиями или предложениями к судам, главам судов и к судьям относительно конкретных судебных дел».

В.ОНОПЕНКО также сообщил, что своим постановлением пленум Верховного суда разъяснил судам, что подобные обращения являются недопустимыми и не подлежат рассмотрению. «При определенных обстоятельствах их следует расценивать как вмешательство в судебную деятельность, за что предусмотрена юридическая ответственность», - добавил он.

Судья также сообщил, что анализ всех депутатских обращений в суд по конкретным делам выявляет интересную закономерность: «Этим преимущественно «грешат» несколько депутатов, в частности те, кто до своего депутатства работали в судебной системе. На конвейер поставлено обращение по хозяйственным делам, делам корпоративным, земельные споры».

При этом В.ОНОПЕНКО заверил: «Если это не прекратится и после принятия упомянутого постановления пленума, первое, что мы сделаем, - обнародуем информацию о таких обращениях».