«Пора» считает, что без нее все развалится и допускает досрочные выборы

Партия «Пора» допускает проведение досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в тексте концепции реорганизации партии «Пора».

В частности, партия констатирует, что в новом парламенте преобладают неопопулисты и крупные предприниматели с меньшим участием национал-демократов и левых. “Пора” считает, что в течение ближайшего времени в Украине не состоится никаких системных и радикальных реформ, которые бы позволили осуществить прорыв в модернизации системы государственного управления, общественных отношений и либерализации экономической среды.

«Пора» прогнозирует серьезную деформацию начальной структуры фаворитов парламентских выборов уже до конца осени текущего года. По мнению партии, победившие на выборах партии и блоки будут «разделены на 2-4 более мелких политических образования». Причиной этого “Пора” называет отсутствие необходимого для стабильных партийных организаций качеств.

В связи с чем партия считает, что “развитие такого сценария вероятно может привести и к досрочным парламентским выборам”.