Тигипко продал «Экономические известия»

Завершена сделка по продаже группой «ТАС» 75% акций ЗАО «Экономические известия». Эти акции перешли украинским инвестиционным фондам ОАО «Восточно-Европейский инвестиционный фонд» и ОАО «Автоальянс-XXI век» которые действуют в интересах стратегических украинского и иностранного инвесторов.

Об этом сообщается в сегодняшнем номере газеты «Экономические Известия».

При этом группа «ТАС», как сообщил ее руководитель Сергей ТИГИПКО на встрече с коллективом газеты, остается в числе собственников издания. Он отметил, что дополнительный объем средств, которые новый инвестор вкладывает в проект, а также синергия, которая может быть достигнута от взаимодействия нескольких медиа формирующегося с помощью упомянутых фондов холдинга, будут гарантией успешного развития «Экономических Известий».

Новые собственники заявляют о готовности расширить объем и тематику газеты, соответственно увеличив ее штат, и поддержать стремление редакционного коллектива занять лидирующую позицию на национальном рынке ежедневной деловой прессы. Особо подчеркивается полный отказ от каких бы то ни было попыток повлиять на творческий процесс.

Справка УНИАН. ЗАО «Издательство «Экономические Известия» работает на рынке с мая 2004 г., является учредителем и издателем ежедневной газеты «Экономические известия». Газета издается с 12 мая 2004 года. Тираж издания составляет 30 тыс. экземпляров.

Газета распространяется в Киеве и в 20 городах Украины.

Оборот издания не разглашается. По данным экспертов, в 2005 году оборот составлял 1,5 млн. долларов.