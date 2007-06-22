Украинский Гарри Поттер опередит российского на два месяца
16:53, 22 июня 2007Политика
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7-ой том серии возглавил список бестселлеров
|Иван МАЛКОВИЧ
Как сообщалось, 21 июня издательство Bloomsbury выпустило седьмой том «Гарри Поттера» на английском языке – „Harry Potter and the Deathly Hollows”. По данным сайта Интернет-магазина “Amazon”, последняя часть серии возглавила список англоязычных бестселлеров. На эту книгу поступило наибольшее количество предварительных заказов.
В магазине “Літера” УНИАН сообщили, что на украинских прилавках англоязычный Гарри Поттер должен появится до конца июня.
По данным сайта российского издательства “Росмэн”, выпуск русского перевода седьмой части („Гарри Поттер и святые мощи”) планируется на начало декабря.
Надежда Щербань
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