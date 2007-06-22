Украинский Гарри Поттер опередит российского на два месяца

Украинская версия последней части приключений Гарри Поттера выйдет в октябре, сообщил УНИАН директор издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Иван МАЛКОВИЧ. По его словам, над книгой работает старая команда – переводчик Виктор МОРОЗОВ и иллюстратор Владислав ЕРКО. Издательство еще не определилось с официальным переводом названия книги.

Как сообщалось, 21 июня издательство Bloomsbury выпустило седьмой том «Гарри Поттера» на английском языке – „Harry Potter and the Deathly Hollows”. По данным сайта Интернет-магазина “Amazon”, последняя часть серии возглавила список англоязычных бестселлеров. На эту книгу поступило наибольшее количество предварительных заказов.

В магазине “Літера” УНИАН сообщили, что на украинских прилавках англоязычный Гарри Поттер должен появится до конца июня.

По данным сайта российского издательства “Росмэн”, выпуск русского перевода седьмой части („Гарри Поттер и святые мощи”) планируется на начало декабря.

Надежда Щербань