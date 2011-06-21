«Евреям против Гурвица» советуют сходить в Тюрьму на Лонцкого

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что вся информация, касающаяся возможных провокаций 22 июня, это «сценарий раскола Украины, который написан в Кремле и выполняется провокаторами», а людям, которые приедут завтра во Львов, нужно провести экскурсию в Тюрьме на Лонцкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», по его словам, «регионалам» и коммунистам стоит прекратить будоражить общество, вместо этого, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, власть должна начать решать социальные вопросы и обязательства хотя бы перед ветеранами и детьми войны.

Вместе с тем, В.НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что стоит поддержать те общественные инициативы, которые действительно вспоминают жертв войны и открывают правду. «Вторая мировая война началась еще в марте 1939 года, когда Карпатская Украина взяла удар Гитлера на себя. После этого именно в 1939 году «гениальным» полководцем Сталиным в войну против Финляндии была брошена 44-я украинская дивизия, солдаты которой замерзли без всякого выстрела. Десятки тысяч людей, которые погибли в 1939 году, забыты. Сейчас нам навязывают советские мифы», - отметил он.

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «в настоящее время нужно думать о настоящем, отбросить провокаторов и политиканов, особенно тех, что отвечают за преступления против человечества и наших дедов и родителей. Провокаторы работают на раскол страны и отвлекают внимание от социальной защиты людей, потому что права ветеранов - и УПА, и Второй мировой - должны быть защищены уже сейчас».

Также председатель политсовета «Нашей Украины» прокомментировал заявления так называемого комитета «Евреи против антисемитизма» и «Евреи против Гурвица», отметив: «Мы разделяемся не по национальному признаку. Мы все – против фашизма и ксенофобии. Мы все живем в одной стране. Однако, к сожалению, мы разделены по-другому – есть люди, которые не воспринимают концлагеря, убийства, пытки, голодоморы, геноциды, а есть люди, их очень немного, которые мечтают, что это возобновится, особенно в Украине».

Намерения упомянутого комитета он назвал очередной провокацией и отметил, что людям, которые приедут во Львов, нужно будет провести экскурсию в музее «Тюрьма на Лонцкого». «Они должны пойти туда, чтобы услышать и увидеть правду о пытках, которые испытывали люди сначала от нацистов, а затем от НКВД», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.