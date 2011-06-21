Кабмин «нашел» две из четырех исчезнувших картин Глущенко

Кабинет министров Украины 21 июня возвратил картины украинского импрессиониста Николая Глущенко «В рыболовецком колхозе» и «Паруса на море» Национальному художественному музею Украины.

Об этом УНИАН сообщил директор НХМУ Анатолий МЕЛЬНИК.

Накануне, 17 июня, на вэб-сайте УНИАН была размещена публикация «В Кабмине завелся картинный вор?» .

Как сообщалось, по данным НХМУ, из Кабмина исчезли 4 картины Н.Глущенко «В рыболовецком колхозе», «Паруса на море», «Село у реки», «Днепровские дали», которые были переданы Кабмину на временное экспонирование еще в 2001 году. В то же время директор хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабмина Юрий ГУРИЦКИЙ заявлял, что в 2004 году две картины - «В рыболовецком колхозе» и «Паруса на море» - были возвращены музею. При этом Ю.ГУРИЦКИЙ, по словам А.МЕЛЬНИКА, предоставил копию акта о передаче картин, которая оказалась подделкой.

Что касается двух других картин Н.Глущенко - «Днепровские дали» и «Село у реки», которые тоже находятся в Кабмине, то работники музея сомневаются в их подлинности. Однако в Кабмине настаивают, что это оригиналы.

По словам А.МЕЛЬНИКА, Кабмин с НХМУ договорились о создании совместной экспертной комиссии, которая и определит, действительно ли это картины Н.Глущенко.