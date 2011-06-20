Судья отказался вызывать Януковича и Ющенко: преждевременно

Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в вызове и допросе в качестве свидетелей в зал судебных заседаний экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, действующего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА и других должностных лиц, которые проводили торжества по случаю профессиональных праздников в своих ведомствах.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в судебном заседании судья Сергей ВОВК отметил, что заявленное ходатайство Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворению не подлежит, поскольку является преждевременным.

В настоящее время в судебном заседании объявлен перерыв до 11.30 21 июня, поскольку, как объяснил С.ВОВК, у членов коллегии сейчас будут другие судебные заседания.