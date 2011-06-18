Тимошенко: печерское судилище надо мной начнется в четверг

Печерский суд рассмотрит дело экс-премьера Юлии Тимошенко в четверг, 23 июня.

Об этом Тимошенко сообщила в субботу на своей странице в Twitter.

"Только что получила телеграмму. Янукович решил начать печерское судилище против меня немедленно - уже в четверг в 9.00, по адресу: Крещатик, 42-А", - пишет Тимошенко.

Как сообщалось, 17 июня Генпрокуратура передала в Печерский суд уголовное дело по обвинению Тимошенко в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов.

Украинская правда